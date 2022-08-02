Минфин предложил расширить число портов для экспорта азотных и сложных удобрений

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает разрешить экспорт удобрений через порты Кавказ, Находка и Темрюк.

Изменения коснутся экспорта азотных (код ТН ВЭД 3102) и сложных удобрений (код ТН ВЭД 3105), на вывоз которых из России с декабря 2021 года введены квоты.

Подготовленный министерством проект постановления правительства, расширяющий перечень пунктов пропуска через границу удобрений, опубликован на портале regulation.gov.ru.

"Начиная с марта 2022 года российские производители удобрений столкнулись с рядом проблем в осуществлении текущей деятельности в условиях внешнего санкционного давления. Произошли существенные изменения логистических и сбытовых цепочек, ухудшается ситуация с поиском и постановкой иностранного флота под погрузку. При вывозе с территории Российской Федерации удобрений в 95-97% случаев используются суда иностранных судовладельцев. Текущий рынок торгового флота для захода в российские порты испытывает дефицит и ограничения, связанные с введением встречных мер к недружественным странам", - говорится в пояснительной записке к проекту.

"Практика найма иностранных судов для морских перевозок удобрений требует высокой гибкости и оперативности при принятии решений. Внесение дополнительных морских пунктов пропуска (...) значительно расширит возможности поиска и номинирования торгового флота под погрузку удобрений", - отмечают авторы проекта.

На прошлой неделе российские производители удобрений заявили, что продолжают сталкиваться с трудностями при экспорте, несмотря на заявления Евросоюза о том, что санкции не распространяются на сделки с продукцией аграрного сектора. "Это выражается, в частности, в отказе транспортных компаний предоставлять суда для перевозки грузов российского происхождения (даже если сами грузы и/или компании-грузовладельцы не находятся под санкциями); в отказе страхования перевозок из России; ограничении судозаходов в российские порты; трудностях с финансовым сопровождением сделок из-за долгих банковских комплаенс-процедур", - отмечал глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

Кроме того, из-за санкций ЕС порты Прибалтики, через которые традиционно переваливалась существенная доля российских минудобрений, оказались фактически закрыты для производителей.

Правительство РФ в ноябре прошлого года ввело экспортные квоты для азотных и сложных удобрений. Первоначально квоты вводились на полгода, по 31 мая 2022 года, но затем были продлены на период с 1 июля до 31 декабря 2022 года.

При установлении квот был определен список пунктов экспорта удобрений через госграницу, куда вошло 13 портов (в том числе Усть-Луга, порт Санкт-Петербург, Мурманск, Новороссийск), а также ряд железнодорожных, автомобильных и воздушных пунктов пропуска. В апреле 2022 года в перечень добавили порты Калининграда, Ростова-на-Дону и Таганрога и ряд наземных пунктов пропуска.