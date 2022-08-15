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Turquoise Hill отвергла предложение Rio Tinto о выкупе доли миноритариев за $2,7 млрд

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Руководство компании Turquoise Hill, которая разрабатывает золотомедное месторождение Ою Толгой в Монголии, отвергло предложение австралийской Rio Tinto о выкупе долей миноритариев.

Rio Tinto в марте предложила 34 канадских доллара за акцию Turquoise Hill, намереваясь в совокупности направить на выкуп бумаг $2,7 млрд. Rio Tinto уже принадлежит около 51% Turquoise Hill.

"Специальный комитет после консультаций с финансовым советником BMO Capital Markets заключил, что предложение Rio Tinto в полной мере не отражает фундаментальную и долгосрочную стратегическую стоимость проекта Ою Толгой, мажоритарная доля в котором принадлежит компании", - говорится в сообщении Turquoise Hill.

"Рыночные условия на рынках ценных бумаг и меди существенно изменились после получения оферты от Rio Tinto в марте", - добавила председатель спецкомитета Мариз Сен-Лоран.

Ою Толгой - одно из крупнейших в мире золотомедных месторождений. На закрытие торгов в прошлую пятницу на бирже в Торонто котировки Turquoise Hill составили 33,54 канадского доллара.

Turquoise Hill Rio Tinto Монголия Австралия Ою Толгой Мариз Сен-Лоран Канада
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