Rio Tinto предложила за долю миноритариев в Turquoise Hill уже $3,1 млрд

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto улучшила на 18% предложение о выкупе долей миноритариев фирмы Turquoise Hill, которая разрабатывает золотомедное месторождение Ою-Толгой в Монголии.

Rio Tinto предложила акционерам 40 канадских долларов за акцию, намереваясь потратить на выкуп акций в общей сложности $3,1 млрд, говорится в ее пресс-релизе.

Ранее она предлагала 34 доллара, и то предложение руководство Turquoise Hill недавно отвергло.

Rio Tinto уже принадлежит около 51% Turquoise Hill.

"Мы считаем, что это предложение не только предлагает полную и честную цену акционерам Turquoise Hill, но также отвечает интересам всех заинтересованных сторон", - написал гендиректор Rio Tinto Джейкоб Страусхольм.

Котировки Turquoise Hill в начале торгов в среду на бирже в Торонто подскочили на 22,5%, до 37 канадских долларов.