Банк России в сентябре представит обновленный план работ по обзору ДКП

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Банк России в сентябре опубликует обновленный план аналитических работ и мероприятий в рамках обзора денежно-кредитной политики (ДКП), сообщила пресс-служба регулятора.

Комплексный анализ своей денежно-кредитной политики (monetary policy review) ЦБ начал в середине 2021 года и планировал принять решение об уточнении параметров ДКП к середине 2022 года, однако на фоне резкого изменения макроэкономических условий в России перенес этот срок на год - на середину 2023 года.

"Кардинальное изменение внешних условий для российской экономики в начале 2022 года, связанное с усилением внешних торговых и финансовых ограничений и введением мер по контролю за движением капитала, фундаментальным образом повлияло на условия проведения денежно-кредитной политики. В связи с этим качественное подведение итогов обзора ДКП невозможно без учета и дополнительного осмысления новой реальности для российской экономики. Поэтому Банк России перенес сроки завершения обзора ДКП на середину 2023 года", - говорится в сообщении ЦБ.

Цель обзора - комплексно оценить первые итоги таргетирования инфляции в России и степень соответствия действующих параметров денежно-кредитной политики меняющимся условиям.