НПФ в 2022 году показали положительную доходность по портфелям пенсионных накоплений и резервов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам 2022 года показали положительную средневзвешенную доходность как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам - на уровне 5,1% и 5,4%, следует из сообщения Банка России.

Результат стал лучше показателей 2021 года (4,7% и 4% соответственно). Он был обеспечен процентными доходами (преимущественно по корпоративным и государственным облигациям) и дивидендами, даже на фоне отрицательной переоценки финансовых инструментов, особенно акций, отмечает регулятор.

При этом положительную доходность по этим портфелям за год показали все фонды.

В первом квартале у фондов сложилась отрицательная доходность по пенсионным накоплениям и резервам - минус 2,2% и минус 5,8%, после чего в первом полугодии доходность стала положительной на фоне возобновления роста рынка облигаций и продолжения действия эффекта от меры поддержки в части фиксации стоимости ценных бумаг (1,7% и 1,2%). По итогам девяти месяцев она осталась положительной и выросла до 3,4% и 2,7%.

На счета застрахованных лиц была начислена средневзвешенная доходность по пенсионным накоплениям в размере 3,6% годовых (по итогам 2021 года она составляла 3,2%).

Доходность пенсионных накоплений НПФ в четвертом квартале составила 1,6% против 1,7% в третьем, по пенсионным резервам она оказалась почти в 2 раза больше показателя предыдущего квартала (2,6 и 1,5% соответственно). Как отмечает ЦБ, это связано, в частности, с тем, что на фоне роста финансового рынка (в частности, рынка корпоративных облигаций) отдельные крупные НПФ, осуществляющие деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, в четвертом квартале прекратили использование мер поддержки в части фиксации стоимости ценных бумаг. При этом крупные НПФ, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию либо совсем не пользовались этим послаблением, либо отказались от него раньше.

Ранее сообщалось, что "ВЭБ.РФ", выполняющий функции государственной управляющей компании по управлению пенсионными накоплениями граждан, обеспечил по итогам 2022 года доходность по расширенному портфелю в 9,7%.

Инфляция в России за 2022 год, по данным Росстата, составила 11,94%.