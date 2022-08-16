"СовЭкон" повысил прогноз урожая пшеницы в РФ до 94,7 млн тонн

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Аналитический центр "СовЭкон" повысил прогноз урожая пшеницы в России в 2022 году до 94,7 млн тонн с 90,9 млн тонн.

Прогноз повышен в связи с рекордно высокой текущей урожайностью пшеницы во многих регионах и улучшением состояния яровой пшеницы после дождей в предыдущие недели, говорится в сообщении аналитической компании.

Средняя урожайность на 48% убранных площадей составляет рекордные 4,4 тонны с гектара.

В большинстве регионов центра, Поволжья и юга страны показатели рекордны или близки к максимумам.

Кроме того, "СовЭкон" повысил прогноз урожая ячменя (до 20,6 млн тонн с 20,2 млн тонн), кукурузы (до 15,1 млн тонн с 14,7 млн тонн) и в целом зерновых (до 142,6 млн тонн с 137,5 млн тонн).

По словам руководителя компании Андрея Сизова (приведены в сообщении), ожидаемый большой урожай может оказаться еще больше благодаря отличной погоде в 2022 году. Однако это, вероятно, окажет ограниченное влияние на глобальный рынок, поскольку экспорт из РФ в 2022-2023 сельхозгоду идет медленно, полагает Сизов.

По оценкам "СовЭкона", экспорт зерна из РФ в июле-августе (за первые два месяца текущего сельхозгода) составит всего 5,8 млн тонн, что на 22% ниже среднего показателя за предыдущие годы и на 28% меньше, чем годом ранее.

"Такой медленный старт нового экспортного сезона на фоне рекордного урожая не сулит ничего хорошего внутреннему рынку и российским аграриям", - полагает Сизов.