Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

"СовЭкон" повысил прогноз урожая пшеницы в РФ до 94,7 млн тонн

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Аналитический центр "СовЭкон" повысил прогноз урожая пшеницы в России в 2022 году до 94,7 млн тонн с 90,9 млн тонн.

Прогноз повышен в связи с рекордно высокой текущей урожайностью пшеницы во многих регионах и улучшением состояния яровой пшеницы после дождей в предыдущие недели, говорится в сообщении аналитической компании.

Средняя урожайность на 48% убранных площадей составляет рекордные 4,4 тонны с гектара.

В большинстве регионов центра, Поволжья и юга страны показатели рекордны или близки к максимумам.

Кроме того, "СовЭкон" повысил прогноз урожая ячменя (до 20,6 млн тонн с 20,2 млн тонн), кукурузы (до 15,1 млн тонн с 14,7 млн тонн) и в целом зерновых (до 142,6 млн тонн с 137,5 млн тонн).

По словам руководителя компании Андрея Сизова (приведены в сообщении), ожидаемый большой урожай может оказаться еще больше благодаря отличной погоде в 2022 году. Однако это, вероятно, окажет ограниченное влияние на глобальный рынок, поскольку экспорт из РФ в 2022-2023 сельхозгоду идет медленно, полагает Сизов.

По оценкам "СовЭкона", экспорт зерна из РФ в июле-августе (за первые два месяца текущего сельхозгода) составит всего 5,8 млн тонн, что на 22% ниже среднего показателя за предыдущие годы и на 28% меньше, чем годом ранее.

"Такой медленный старт нового экспортного сезона на фоне рекордного урожая не сулит ничего хорошего внутреннему рынку и российским аграриям", - полагает Сизов.

СовЭкон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена газа в Европе превысила $2600/тыс. куб. м, прибавив за день уже 9%

Производитель шоколада Lindt принял решение уйти из РФ

Производитель шоколада Lindt принял решение уйти из РФ

Индекс МосБиржи превысил 2200п впервые с начала августа

Спотовая цена газа в Европе превысила $2500/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе превысила $2500/тыс. куб. м

Аналог приложения "Сбербанк онлайн" появился в AppStore

IKEA решила ликвидировать российскую "дочку"

IKEA решила ликвидировать российскую "дочку"

Минфин и ФАС проверят возможность экспорта топлива, предназначенного для рынка РФ

Минфин и ФАС проверят возможность экспорта топлива, предназначенного для рынка РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });