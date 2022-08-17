Экспертам заказали концепцию развития экспорта российского вина

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российские виноделы к концу 2022 года получат концепцию развития экспорта своей продукции.

Как следует из информации на сайте госзакупок, концепцию за 34,1 млн рублей к 7 декабря разработает ООО "Технологии доверия - консультирование" по контракту с центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Исполнителю предстоит "выполнение научно-исследовательской работы по разработке концепции развития экспорта российской винодельческой продукции".

Как объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Агроэкспорта", в мире растет интерес к российской винодельческой продукции, российские вина становятся регулярными участниками престижных международных дегустационных конкурсов и получают признание экспертов. "В целом реализация экспортного потенциала придает импульс развитию виноградарства и виноделия в России, привлечению дополнительных инвестиций в эти важные отрасли", - подчеркнули в "Агроэкспорте".

С учетом нарушения логистических цепочек и закрытия рынков стран, которые традиционно закупали российское вино, тем более важно расширять географию экспорта и искать альтернативные рынки, "в том числе в странах Азии, Африки и Латинской Америки, которые проявляют большую заинтересованность в российской продукции", заявили в пресс-службе. Однако развивать экспорт невозможно без глубокого изучения зарубежных рынков и существующих трендов.

Поэтому "Агроэкспорт" создает систему знаний и компетенций, которая позволяет российским экспортерам легче выходить на новые рынки и активнее наращивать свое присутствие там, куда поставки уже осуществляются. В рамках этой работы будут разрабатываться концепции продвижения отдельных продуктов на ключевые внешние рынки.

"Концепция предполагает разработку оптимальной бизнес-модели проникновения и присутствия на выбранном рынке, а также маркетинговую стратегию продвижения, - пояснили в "Агроэкспорте". - При ее подготовке проводятся масштабные количественные и качественные исследования потребительских предпочтений, направленные на выявление наиболее перспективных территорий позиционирования для российской продукции. В ее создании принимают участие ведущие консалтинговые компании и коммуникационные агентства, отраслевые союзы и ассоциации, руководители крупнейших агрохолдингов страны и независимые эксперты отрасли АПК".

Основными рынками сбыта российских тихих и игристых вин остаются страны ближнего зарубежья, на которые пришлось 67% от общего объема экспорта на сумму $9 млн. В число ведущих покупателей также входит Китай с долей в 9%. Среди перспективных и интересных направлений для поставок отечественной алкогольной продукции "Агроэкспорт" выделяет страны СНГ (Белоруссия, Казахстан), Азии (Китай, Япония, республика Корея, Вьетнам), Африки (Уганда, Марокко, Ангола), Ближнего Востока (Израиль) и Латинской Америки (Бразилия, Мексика).