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Samsonite завершил I полугодие с чистой прибылью

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире производитель чемоданов Samsonite International SA вышел на прибыльный уровень в первом полугодии 2022 года, при этом его выручка подскочила на 59%.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $56,3 млн против убытка $142,5 млн годом ранее, говорится в отчете. Операционная прибыль составила $159,9 млн против убытка $86,4 млн годом ранее.

Выручка Samsonite увеличилась до $1,27 млрд с $799,5 млн. Повышение показателя без учета изменения курсов обмена валют составило 67%.

Продажи в Северной Америке в первом полугодии увеличились на 51,4% (до $489,8 млн), в Азии - на 34% (до $393,3 млн), в Европе - в 2,6 раза (до $301,2 млн), в Латинской Америке - в 2,5 раза (до $85 млн).

С начала 2022 года капитализация Samsonite увеличилась на 25,9%.

Компания выпускает чемоданы, сумки и другие виды багажа под марками Samsonite, Tumi и American Tourister.

Samsonite Tumi American Tourister
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