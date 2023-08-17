Производитель чемоданов Samsonite почти утроил полугодовую прибыль

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года крупнейший в мире производитель чемоданов Samsonite International нарастил чистую прибыль в 2,7 раза, главным образом за счет увеличения продаж в Китае после снятия ковидных ограничений.

Чистая прибыль компании за отчетное полугодие составила $152,5 млн против $56,3 млн годом ранее.

Выручка увеличилась на 40% - до $1,78 млрд с $1,27 млрд.

Улучшение финансовых показателей компании обусловлено преимущественно ростом объемов продаж в Азии, прежде всего в Китае, который является основным рынком для Samsonite.

В целом в азиатском регионе доход от продаж за полугодие подскочил на 76,4%, в то время как в Северной Америке, Латинской Америке и Европе данный показатель в каждом случае вырос не более чем на четверть.

На продажи чемоданов, сумок и других товаров для путешествий в свою очередь повлияла отмена ограничений на передвижения, действовавших ранее в связи с пандемией.

С учетом позитивных результатов первого полугодия компания намерена возобновить выплату ежегодных дивидендов в 2024 году, заявил председатель совета директоров Тимоти Чарльз Паркер.

Акции Samsonite прибавили в цене 9,7% по итогам торгов в четверг. С начала 2023 года их стоимость увеличилась на 29,2%, в то время как индекс Hang Seng за тот же период снизился на 7,4%.