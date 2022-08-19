Совет директоров Home Depot одобрил buyback объемом $15 млрд

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Home Depot Inc., крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома, одобрил запуск программы обратного выкупа акций на общую сумму $15 млрд.

Также совет утвердил размер дивидендов за второй квартал на уровне $1,90 на акцию. Выплаты начнутся 15 сентября, закрытие реестра акционеров назначено на 1 сентября, говорится в сообщении Home Depot.

Совет директоров также избрал действующего главного исполнительного директора и президента Home Depot Тэда Декера на пост председателя вместо уходящего Крэйга Менеара. Изменения вступят в силу 1 октября.