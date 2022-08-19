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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Импорт алмазов в Индию в июле вырос на 25%, экспорт бриллиантов - упал на 13%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Импорт алмазного сырья в Индию в июле 2022 года вырос на 25% по стоимости к данным аналогичного периода 2021 года, составив $1,953 млрд, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

С апреля по июль импорт алмазов в Индию составил $6,5 млрд, что на 4,5% выше уровня годичной давности.

Импорт синтетических алмазов (lab grown) в Индию в июле также вырос на 25% к июлю 2021 г, составив $138 млн. За апрель-июль импорт синтетических алмазов вырос на 35%.

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При этом экспорт бриллиантов из Индии в июле 2021 года упал на 13% к данным 2021 г, до $1,933 млрд. За апрель-июль экспорт бриллиантов оказался ниже данных годичной давности на 3%, составив $8,2 млрд.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов, в этой стране производится 95% бриллиантов мира.

США в начале марта запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN list. Несмотря на то, что американские санкции не препятствуют поставкам алмазов в Индию, часть индийских огранщиков стала отказываться от камней из России из-за создавшейся неопределенности, готовясь указывать происхождение каждого камня и перенаправляя алмазы из России на рынки Китая, Юго-Восточной Азии или ОАЭ, сообщило агентство Bloomberg в мае.

Индия алмазы
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