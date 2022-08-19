"Мосбиржа" подтвердила планы вернуться к вопросу о дивидендах во II полугодии

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" подтверждает планы вернуться к вопросу выплаты дивидендов за 2021 год во втором полугодии 2022 года, ближайшее заседание наблюдательного совета пройдет в конце сентября, сообщил член правления, финансовый директор биржи Андрей Селюк.

"Есть договоренность вернуться к этому вопросу во втором полугодии 2022 года. Это решение - вопрос о выплате дивидендов - решение, которое принимается акционерами компании и по рекомендации наблюдательного совета. Первый наблюдательный совет, ближайший во втором полугодии, у нас будет в конце сентября. Давайте посмотрим, что будет", - сказал он на телеконференции для инвесторов.

Акционеры "Московской биржи" на годовом собрании 6 июня по рекомендации наблюдательного совета решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. Это решение было основано на дивидендной политике, которая предусматривает приоритетность соблюдения установленных требований к капиталу в компаниях группы "Московская биржа" над распределением дивидендов. Дивидендная политика биржи не меняется, подчеркивалось в сообщении по итогам собрания.

Дивидендная политика биржи, утвержденная осенью 2019 года, предусматривает направление на выплаты акционерам не менее 60% чистой прибыли по МСФО. Компания намеревалась направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, который равен операционным доходам и амортизации за вычетом операционных расходов, налогов, CAPEX, изменения регуляторного капитала и стресс-тестов, а также сделок M&A.

"Московская биржа" по итогам 2020, 2019, 2018 и 2017 годов направляла на выплату дивидендов 89% чистой прибыли по МСФО.

Основными акционерами "Московской биржи" являются Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (5,3%), State Street Bank & Trust Company (5,3%) и Capital Group Companies (5,2%). Free float составляет 64%.