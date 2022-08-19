"ФосАгро" направила уведомление об автоматической конвертации GDR

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "ФосАгро" направила в депозитарий (Ситибанк) уведомление об автоматической конвертации GDR, права на которые учитываются в российских депозитариях, в акции, сообщила компания.

В мае "ФосАгро" получила разрешение от правкомиссии по иностранным инвестициям, позволяющее сохранить программу депозитарных расписок и оставить в обращении выпущенные в ее рамках бумаги.

GDR компании обращаются на Лондонской фондовой бирже (1 акция равна 3 GDR).

Семья Гурьевых через трасты и напрямую контролирует 48,5% акций "ФосАгро". Еще 20,6% владеет супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна. Free float составляет 30,9%.