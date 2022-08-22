Индекс МосБиржи после локального снижения развернулся и превысил 2200 пунктов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, после локального снижения на старте торгов понедельника на фоне ухудшения внешней конъюнктуры развернулся вверх и превысил 2200 пунктов за счет ослабления рубля.

К 10:10 индекс МосБиржи вырос на 0,3%, до 2201,35 пункта, индекс РТС снизился на 0,4%, до 1166,49 пункта (-0,4%); динамика "голубых фишек" на "Московской бирже" смешанная в пределах 4,2%.

Доллар дорожал на 35 копеек, до 59,45 рубля.

В лидерах роста выступают расписки TCS Group (+4,2%), акции "Московской биржи" (+1,2%), "Газпром нефти" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%).

Подешевели акции Polymetal (-3%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "ММК" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), "Магнита" (-0,4%).