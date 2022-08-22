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Credit Suisse сменил финдиректора и ввел должность операционного директора

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Диксит Джоши из Deutsche Bank станет новым финансовым директором швейцарского банка Credit Suisse Group AG, сменив Дэвида Матерса, проработавшего в этой должности больше 10 лет.

Джоши вступит в должность в октябре, сообщила пресс-служба Credit Suisse. До этого он пять лет проработал казначеем в Deutsche Bank.

Кроме того, банк ввел новую должность операционного директора и назначил на нее Франческу Макдона. Ранее она возглавляла Bank of Ireland.

Также глава ключевого подразделения в сфере управления активами состоятельных граждан Франческо де Феррари официально назначен руководителем по региону EMEA. До этого он занимал эту позицию на временной основе.

С начала 2022 года капитализация Credit Suisse упала на 44%, до 13 млрд швейцарских франков ($13,6 млрд).

Credit Suisse Швейцария Диксит Джоши Дэвид Матерс Франческа Макдона
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