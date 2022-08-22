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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Минстрой уточнит правила проектирования автостоянок ради электромобилей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Минстрой пересмотрит правила для проектирования автомобильных стоянок с учетом гибридных машин и электромобилей, рассказали в пресс-службе ведомства.

"Минстрой России совместно с МЧС России ведет работу по пересмотру СП 113, которая позволит консолидировать экспертные позиции и снять имеющиеся дублирования и противоречия. Планируется, что на базе двух сводов правил СП 113 "Стоянки автомобилей" и СП 506 "Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности" будет разработан единый документ. Он (...), в том числе, уточнит требования и расширит возможности применения гибридных автомашин и электромобилей", - сообщил через пресс-службу замминистра строительства Сергей Музыченко.

В правилах уточнят классификацию стоянок автомобилей, дополнят требования к проектированию полумеханизированных паркингов и механизированных стоянок с учетом их расположения относительно уровня земли и зданий, типа хранения (манежное, боксовое, ячейковое), а также расширят область их применения.

Там также уточнят минимальные параметры машино-мест и требования к устройству гостевых стоянок для посетителей жилого дома и для организаци на первых этажах жилых зданий.

В ведомстве считают, что изменение правил повысит безопасность автостоянок, удешевит и улучшит качество их проектирования и создаст условия для более массового использования экологически чистых видов транспорта.

Минстрой Сергей Музыченко МЧС
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