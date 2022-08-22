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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

НКЦ с 29 августа ограничит прием долларов США для обеспечения по сделкам

НКЦ с 29 августа ограничит прием долларов США для обеспечения по сделкам
Фото: Bloomberg Creative Photos via Getty Images

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) с 29 августа не принимает доллары США в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением, сообщает сайт "Мосбиржи".

Прием долларов США ограничен НКЦ на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов.

До 18 июля доля внесенных средств в долларах, принимаемая в качестве обеспечения, составляла 100%, после чего она была снижена до 80%, с 29 июля - до 50%, с 15 августа - до 25%. При этом НКЦ сообщал о намерении рассмотреть возможность дальнейшей переоценки долларов США в качестве обеспечения в зависимости от уровня рисков.

С 15 июня НКЦ не принимает евро для обеспечения по сделкам с частичным обеспечением.

НКЦ Мосбиржа
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