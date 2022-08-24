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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Великобритания снизила импорт из России до исторического минимума

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В июне 2022 года Великобритания импортировала из России товары и услуги на сумму 33 млн фунта стерлингов - минимум за всю историю наблюдений с января 1997 года, сообщило статистическое ведомство страны ONS.

Это на 96,6% меньше среднего показателя британского импорта из России за 12-месячный период с февраля 2021 по февраль 2022 года.

Импорт топлива в июне впервые сократился до нуля на фоне санкций против России из-за событий на Украине, говорится в сообщении. В 12-месячный период до начала введения жестких санкций он составлял в среднем 0,5 млрд фунтов.

Поставки цветных металлов из России упали в июне на 94,7%, до 6 млн фунтов стерлингов, импорт стали и стальной продукции - впрочем, и ранее символический по объемам - практически прекратился и составил менее 1 млн фунтов.

Экспорт из Великобритании в Россию в июне составил 83 млн фунтов - это на 67% меньше среднемесячного показателя за "досанкционный" год. Львиная доля этого показателя (61,6 млн фунтов) - это экспорт химической продукции, а по этой статье учитываются медикаменты, не подпавшие под санкционные ограничения.

Великобритания ONS Украина
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