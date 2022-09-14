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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:52

Еще 30 британцев включены в российский "стоп-лист"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Россия ввела персональные санкции в отношении 30 британских подданных "в связи с продолжением правительством Великобритании недружественного курса", заявил в среду МИД РФ.

Как отмечается в заявлении на сайте ведомства, "принято решение о включении в российский "стоп-лист" 30 руководителей британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, а также представителей оборонного лобби Великобритании".

"Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена", - подчеркнули на Смоленской площади.

Великобритания
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