Полугодовая чистая прибыль PetroChina выросла в 1,6 раза за счет роста цен на сырье

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года крупнейшая нефтегазовая компания Китая PetroChina Co. увеличила чистую прибыль в 1,6 раза, выручку - в 1,3 раза благодаря повышению цен на нефть и газ.

Чистая прибыль компании в январе-июне составила 82,39 млрд юаней ($12 млрд) против 53,04 млрд юаней годом ранее, говорится в отчете.

Выручка PetroChina увеличилась до 1,61 трлн юаней с 1,2 трлн юаней годом ранее.

Совокупный объем добычи нефти и газа PetroChina в первом полугодии вырос на 3,1%, до 845 млн баррелей нефтяного эквивалента. Производство нефти увеличилось на 2% - до 451,9 млн баррелей, природного газа - на 4,4%, до 2,358 трлн кубических футов.

Выручка в сфере разведки и добычи нефти и газа в январе-июне подскочила на 43%, до 447,35 млрд юаней. Средняя цена реализации нефти составила $94,65 за баррель, что на 59,2% выше, чем годом ранее.

Выручка в сфере нефтепереработки и нефтехимии повысилась на 27%, до 583,852 млрд юаней.

Капиталовложения компании в первом полугодии увеличились на 25%, до 92,31 млрд юаней.

С начала 2022 года акции PetroChina подорожали на 12%.