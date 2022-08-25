Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Полугодовая чистая прибыль PetroChina выросла в 1,6 раза за счет роста цен на сырье

Полугодовая чистая прибыль PetroChina выросла в 1,6 раза за счет роста цен на сырье
Фото: ZHONG MIN/Feature China/Future Publishing via Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года крупнейшая нефтегазовая компания Китая PetroChina Co. увеличила чистую прибыль в 1,6 раза, выручку - в 1,3 раза благодаря повышению цен на нефть и газ.

Чистая прибыль компании в январе-июне составила 82,39 млрд юаней ($12 млрд) против 53,04 млрд юаней годом ранее, говорится в отчете.

Выручка PetroChina увеличилась до 1,61 трлн юаней с 1,2 трлн юаней годом ранее.

Совокупный объем добычи нефти и газа PetroChina в первом полугодии вырос на 3,1%, до 845 млн баррелей нефтяного эквивалента. Производство нефти увеличилось на 2% - до 451,9 млн баррелей, природного газа - на 4,4%, до 2,358 трлн кубических футов.

Выручка в сфере разведки и добычи нефти и газа в январе-июне подскочила на 43%, до 447,35 млрд юаней. Средняя цена реализации нефти составила $94,65 за баррель, что на 59,2% выше, чем годом ранее.

Выручка в сфере нефтепереработки и нефтехимии повысилась на 27%, до 583,852 млрд юаней.

Капиталовложения компании в первом полугодии увеличились на 25%, до 92,31 млрд юаней.

С начала 2022 года акции PetroChina подорожали на 12%.

PetroChina Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доля нерезидентов в ОФЗ в июле выросла до 17,9% на фоне снижения объема рынка

Союз экспортеров зерна пожаловался на сохранение "невидимых барьеров"

Союз экспортеров зерна пожаловался на сохранение "невидимых барьеров"

Citigroup подтвердила, что свернет розничный бизнес в России

Citigroup подтвердила, что свернет розничный бизнес в России

Sony повысила цены на PlayStation 5 на фоне высокой инфляции

Sony повысила цены на PlayStation 5 на фоне высокой инфляции

Ростуризм отказался отложить введение электронных путевок по просьбе РСТ

Ростуризм отказался отложить введение электронных путевок по просьбе РСТ

"Газпром" уточнил, что в Канаде сейчас нет турбин "СП1" на техобслуживании

Цена газа в Европе превысила $3200/тыс. куб. м

Apple назначила на 7 сентября презентацию, где представит новые iPhone

Apple назначила на 7 сентября презентацию, где представит новые iPhone

Нефть Brent подорожала до $101,84 за баррель

Осенний этап программы туристического кешбэка в России стартовал 25 августа

Осенний этап программы туристического кешбэка в России стартовал 25 августа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });