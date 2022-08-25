Квартальный убыток производителя тренажеров Peloton вырос в 4 раза

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных тренажеров Peloton Interactive Inc. увеличил чистый убыток в четвертом квартале 2022 финансового года почти в четыре раза на фоне падения спроса на продукцию компании.

Чистый убыток компании в апреле-июне составил $1,24 млрд против $313,2 млн годом ранее. Убыток в расчете на акцию увеличился до $3,68 с $1,05, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, в $0,76.

Квартальная выручка Peloton снизилась на 28%, до $678,7 млн с $936,9 млн годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $682 млн. Доход от продажи подписок на занятия подскочил на 36%, до $383,1 млн, что составило 56,4% всей выручки компании. По данным на конец июня число подписчиков фитнес-сервисов компании составляло 2,97 млн.

Выручка Peloton от продажи тренажеров упала на 55%, до $295,6 млн.

По итогам всего прошедшего фингода чистый убыток Peloton составил $2,82 млрд, или $8,74 на акцию по сравнению с $189 млн, или $0,64 на акцию годом ранее. Годовая выручка компании уменьшилась до $3,58 млрд с $4,02 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали годовой чистый убыток Peloton на уровне $5,71, выручку - в $3,59 млрд.

Спрос на продукцию и услуги Peloton резко пошел вверх в 2020 году вместе с введением локдаунов по всему миру из-за пандемии COVID-19. Однако вслед за снятием карантинных ограничений американцы предпочли вернуться в спортзалы, и спрос на тренажеры резко упал.

Peloton понижала прогнозы выручки несколько кварталов подряд и была вынуждена сократить 20% корпоративных сотрудников, чтобы уменьшить потери. В мае компания объявила о привлечении $750 млн для поддержки бизнеса, а в июле сообщила, что прекратит самостоятельный выпуск тренажеров.

Согласно прогнозу компании, в первом финквартале ее выручка составит $625-650 млн, а число подписчиков останется на уровне 2,97 млн. Эксперты в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $757 млн и $3,03 млн.

С начала 2022 года капитализация Peloton упала на 62%.