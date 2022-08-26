В Segezha допустили исключение фанеры из-под санкций Евросоюза

В первом полугодии 2022 года стоимость логистики для компании выросла в 1,5-2 раза

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Фактором восстановления рынка фанеры может стать возобновление поставок на европейский рынок, который значительно зависит от российской продукции, сказал журналистам вице-президент Segezha Group по финансам и инвестициям Ровшан Алиев.

Он считает, что велика вероятность исключения фанеры из санкционного списка Евросоюза.

По его словам, группа рассчитывает в течение нескольких месяцев восстановить объемы производства березовой фанеры и рентабельность в этом сегменте после снижения на фоне удорожания логистики и запрета на поставки на европейский рынок.

"На фанере мы продолжаем зарабатывать, и это вопрос, я думаю, нескольких месяцев, когда мы выйдем на прежние объемы. Мы (объемы производства - ИФ) практически не сократили, маржинальность снизилась слегка, но я думаю, что все шансы есть к тому, чтобы клиентов новых найти и маржинальность вернуть на тот уровень, на котором она была", - сказал он.

"Надо понимать, что европейские потребители фанеры сейчас работают на запасах, которые у них были, эти запасы закончатся буквально через месяц-два, встанет вопрос об остром дефиците фанеры, потому что 60% европейского рынка фанеры поставлялось российскими производителями. Таким образом, тут будет острейший дефицит, и я думаю, что с высокой вероятностью эти позиции будут исключены из санкционных списков, либо появятся какие-то возможности по завозу фанеры в Европу через третьи страны, будут закупщики и т.д. То есть этот рынок тоже, я думаю, что восстановится", - считает Алиев.

Пока восстановление европейского рынка не произошло, Segezha перенаправляет как фанеру, так и другую продукцию лесопереработки из Северо-Западного федерального округа, традиционно ориентированного на Европу, на другие направления. "То, что мы в Европу поставляли и продавали, теперь мы поставлять и продавать не можем. Соответственно, все то, что ехало в Европу, а это в основном фанера и пиломатериалы из северо-западного региона, теперь поехало на Восток - Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка и т.д.", - сказал Алиев.

"Китайский рынок огромный, понятно, что те объемы, которые мы производим - а мы не являемся "номером один" среди производителей фанеры (крупнейший производитель березовой фанеры в России и мире компания "Свеза" - ИФ), своего потребителя в Китае найдут, вопрос только маржинальности и логистики. Логистика, соответственно, дорогая, потому что все поехало на Восток со всей страны, не только мы, а вообще все производители, которые грузили на Европу, стали грузить в направлении Китая и Новороссийска, поэтому грузооборот там увеличился, цены выросли", - описал Алиев ситуацию.

В материалах Segezha указано, что в первом полугодии 2022 года стоимость логистики выросла в 1,5-2 раза.

Из входящих в состав Segezha производств пиломатериалов сложности с поставками продукции испытывает Онежский ЛДК (компания была вынуждена приостановить проект расширения мощностей). Из-за переориентирования экспорта стоимость логистики у ЛДК выросла в три раза - до $120/куб.м с $40 куб.м. Segezha сейчас предпринимает меры по фрахту балкерных судов, планирует перенаправить продукцию предприятия в частности на рынок Египта, где арендовала склад для дальнейшей перепродажи продукции.

По словам Алиева, приход российских компаний на рынки Азии и Африки не приводит к падению цен на продукцию за счет того, что поставщики, которые ранее везли продукцию на эти рынки, перенаправляют потоки на ставший дефицитным и более дорогой европейский рынок.

"В принципе, потребление пиломатериалов особо не уменьшилось, и предложение особо не увеличилось, то есть глобальный рынок как он был, так он и остался, и идет просто перераспределение товарных потоков. Это займет некоторое время, но сказать, что все поехали в Китай и в Китае резко упали цены (нельзя - ИФ). Да, естественно, цены там не растут, в Китае, но и падения какого-то значительного не наблюдается", - сказал Алиев.

В отношении бумаги рынок уже перебалансировался, и объемы, которые ранее шли в Европу, сейчас продаются на мировом рынке, отметил CFO Segezha. "Мы, в общем-то, на бумаге практически ничего не потеряли, кроме выросших логистических затрат. Но с учетом добавленной стоимости по отношению к весу бумаги эти логистические траты принципиального значения не оказали", - сказал он.

В пятницу Segezha представила результаты первого полугодия. Выручка компании за шесть месяцев составила 63,3 млрд рублей (рост на 48%), OIBDA - 17,7 млрд рублей (рост на 34%), чистая прибыль - 12 млрд рублей (рост в 1,58 раза).