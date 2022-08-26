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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Segezha не планирует до конца года производить дивидендные выплаты

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Segezha Group до конца года не планирует производить дивидендные выплаты, при принятии решения о выплате дивидендов по итогам 2022 года в следующем году будет придерживаться дивидендной политики, сообщил вице-президент компании по финансам и инвестициям Ровшан Алиев.

"До конца года планов нет", - сказал он, отвечая в ходе телефонной конференции на вопрос о возможных выплатах в этом году.

Алиев при этом напомнил, что компания намерена придерживаться своей дивидендной политики. Она предусматривает ежегодные выплаты в размере от 3 млрд до 5,5 млрд рублей до 2023 года включительно, с 2024 по 2026 год - направление на дивиденды 75-100% скорректированного FCF. Компания заявляла ранее, что планирует производить выплаты дважды в год.

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В 2021 году совокупный размер дивидендов значительно превысил предусмотренный дивполитикой объем: за девять месяцев компания выплатила 6 млрд 589,8 млн рублей (0,42 рубля на акцию), затем дополнительно за весь год - 10,041 млрд рублей (0,64 рубля на акцию).

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, инвесткомпании Bonum - около 13%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4,4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.

Segezha
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