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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Потенциальная емкость перестраховочной компании ЕАЭС оценена в $2 млрд

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Потенциальная перестраховочная емкость "Евразийской перестраховочной компании" (ЕПК), создание которой обсуждают страны ЕАЭС, оценивается примерно в $2 млрд, сообщила на брифинге помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

Предполагается, что соглашение о создании ЕПК подпишут Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

По словам Малкиной, на заседании в Киргизии "главы правительств обсудили и приняли принципиальное решение о создании "Евразийской перестраховочной компании", ее уставный фонд будет сформирован за счет взносов государств-членов и составит порядка 15 млрд российских рублей".

Компания создается для "стимулирования взаимной внешней торговли, а также для реализации совместных кооперационных проектов за счет увеличения страховой емкости и профессионального управления рисками на всем пространстве Евразийского экономического союза, уточнила Малкина.

"Мы надеемся, что данная компания по своим функциональным обязанностям будет дополнять функционал экспортно-кредитных агентств государств-участников на наднациональным уровне и, по сути, перестраховывать те самые экспортные кредиты, инвестиции от предпринимательских и политических рисков в наших государствах и в третьих странах", - сказала она.

"Что касается конкретизации нюансов, связанных с формированием уставного фонда, то это произойдет только после того, как наши руководители подпишут это соглашение и соглашение пройдет соответствующую ратификацию в государствах-участниках, и только после этого ЕЭК совместно со сторонами приступит к выработке более конкретных, уже тактических решений по данной компании", - пояснила Малкина.

В распоряжении российского правительства о создании ЕПК, Минфину предлагается в период 2023-2025 годов осуществить оплату доли России в капитале новой компании в размере до 6,75 млрд рублей за счет бюджетных ассигнований.

ЕПК ЕАЭС ЕЭК Ия Малкина Минфин
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