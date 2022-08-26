Segezha присматривается к активам ушедших из России иностранных инвесторов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Лесопромышленний холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") участвует в нескольких процессах по продаже активов, иностранные владельцы которых решили уйти с российского рынка, сообщил журналистам вице-президент компании по финансам и инвестициям Ровшан Алиев.

"Безусловно, мы смотрим прежде всего на те активы, которые продают иностранные компании, которые приняли решение уходить с рынка. Эти активы у всех на слуху, все примерно знают, о чем идет речь. Там довольно непростой процесс, потому что там, кроме конкурса, который проводит продавец, есть еще решение правительственной комиссии, которая должна утвердить практически все сделки, они все довольно масштабные. В каждом из этих процессов есть несколько участников, желающих купить хорошие активы по привлекательным ценам много, поэтому мы везде практически принимаем участие", - сказал он.

Он не стал отвечать на вопрос, могут ли какие-то сделки быть завершены уже в этом году. Он отметил, что продавцы - европейские и американские компании из недружественных стран, расчеты с ними должны быть одобрены правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

"Рано сейчас говорить о перспективах и результатах, потому что пока сделка не сделана, она не сделана. Но интерес с нашей стороны точно есть, и возможности по ряду активов довольно уникальные, потому что эти активы прежде были недоступны, и речь об их продаже не шла. Сейчас появляются довольно уникальные возможности приобрести довольно существенные мощности по привлекательным ценам", - добавил Алиев.

Топ-менеджер подтвердил участие Segezha в нескольких конкурсах на покупку лесопромышленных активов у иностранцев: "Да, параллельно в нескольких конкурсах участвуем".

В первом полугодии 2022 года на фоне выплат по M&A прошлого года Segezha получила отрицательный free cash flow в размере 24,9 млрд рублей (против минус 8,9 млрд рублей в январе-июне 2021 года), размер чистого долга вырос год к году в 3,3 раза, до 95 млрд рублей, в результате соотношение чистый долг/OIBDA составило 2,8, вплотную приблизившись к определенному менеджментом предельному комфортному уровню долга в 3. Новые сделки не скажутся отрицательно ни на FCF, ни на уровне долга, заверил президент Segezha Михаил Шамолин, отвечая на вопросы аналитиков в пятницу.

"Активы, которые мы рассматриваем к покупке, мы рассматриваем практически по схеме LBO (leveraged buy out - ИФ), то есть та цена, которую мы готовы платить за продаваемые активы, это цена, которую можно полностью взять в виде кредитов у банков под залог самого актива. То есть мы не подразумеваем equity-вклада в приобретение активов со стороны Segezha, и поэтому не хотим наращивать долг Segezha. Если речь пойдет о equity-вкладе, это будут совсем небольшие цифры, которые фактически никакого существенного влияния на наш долг не окажут", - сказал он на телефонной конференции.

За последнее время несколько иностранных инвесторов в лесной отрасли заявили о намерении покинуть российский рынок. В их числе американская Sylvamo Corporation, австрийская группа Mondi (недавно сообщила, что договорилась о продаже своего ЦБК структуре владельца "Фармстандарта" Виктора Харитонина), финско-шведский концерн Stora Enso, шведско-финская IKEA.

Летом Segezha создала СП с концерном "Россиум" - ООО "ЦБК Холдинг". Цель совместного предприятия, по данными источников "Интерфакса", заключается в инвестициях в лесоперерабатывающие активы. В "ЦБК Холдинг" компании Segezha принадлежит 25%, еще 25% у ИК "Регион" Сергея Сударикова, 50% осталось у "Россиума" (подконтролен Роману Авдееву и группе "Регион").