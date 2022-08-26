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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Аналитики ЦБ сочли завышенной цену отсечения для бюджетного правила в $60 за баррель

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Цена отсечения в рамках бюджетного правила в $60 за баррель с учетом дисконта нефти Urals к марке Brent выглядит завышенной, целесообразнее сохранить текущую базовую цену, считают аналитики Банка России.

"В новых реалиях с учетом значительно расширившегося дисконта нефти Urals к Brent для поддержания долгосрочной устойчивости государственных финансов и сохранения способности проведения контрциклической бюджетной политики более рациональным вариантом представляется сохранение текущего уровня базовой цены нефти", - говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

Минфин в июле внес в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. При этом подробности ведомство тогда не раскрыло. Чуть позже "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что Минфин в модифицированном бюджетном правиле при расчете базовых нефтегазовых доходов предлагает ориентироваться на цену отсечения в $60/баррель и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 млн баррелей/сутки.

Аналитики ЦБ считают такую цену отсечения и такой объем добычи завышенными.

"Исходя из ожидаемой нами динамики цены прибыльности добычи сланцевых производителей и цены нефти, балансирующей государственные бюджеты основных стран - экспортеров нефти, цена нефти Urals $60/баррель кажется существенно превышающей равновесный уровень для средне- и долгосрочного периода", - отмечает департамент ЦБ.

"Аналогичные, хотя и заметно более низкие, риски мы видим и со стороны объема добычи нефти в случае его фиксации на уровне 9,5 млн баррелей/сутки. Это означает высокие риски формирования резервов в ФНБ в периоды относительно благоприятной внешней конъюнктуры в объемах, недостаточных для покрытия отрицательного разрыва между фактическими и базовыми нефтегазовыми доходами в периоды, когда цена нефти будет ниже базовой", - подчеркивают эксперты.

Они считают целесообразным снизить планку по объему добычи или же сохранить текущий механизм, в рамках которого объем добычи не зафиксирован.

Аналитики считают, что цена нефти Brent с высокой вероятностью может закрепиться на уровне около $60-65/баррель, но Urals с учетом дисконта к этому уровню не приблизится.

"С начала спецоперации дисконт вырос с нескольких долларов США до уровня $30-35/баррель. Ожидаемое нами снижение цены нефти Brent с текущих около $100 долларов/баррель до приблизительно $60-65/баррель должно повлечь и значительное снижение дисконта (за счет уменьшения стоимости транспортных издержек из-за снижения стоимости топлива, а также сокращения стоимости страхования по причине сокращения стоимости страхуемого груза). Однако, например, пропорциональное снижению цены нефти снижение дисконта оставит его на уровне около $20/баррель, что сформирует цену нефти Urals на уровне $40-45/баррель. Это близко к базовой цене нефти в соответствии с действующим бюджетным правилом", - поясняют эксперты.

В текущей версии бюджетного правила цена отсечения в 2017 году была зафиксирована на уровне $40/баррель. Каждый год она индексируется на 2%, то есть в 2022 году составляет $44,2, в 2025 году приблизится к $47/баррель. Действие отдельных положений бюджетного правила из-за санкций на 2022 год было приостановлено.

Банк России Urals Brent Минфин Правительство ФНБ
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