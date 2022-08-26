МТС заплатила за сервисы Bronevik и Webinar 4 млрд руб. и 2 млрд руб.

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" заплатило за сервис по онлайн-бронированию отелей Bronevik 4 млрд рублей, говорится в материалах телеком-оператора.

В свою очередь, за приобретение контрольной доли в разработчике сервисов видеоконференцсвязи Webinar МТС заплатила 2,1 млрд рублей.

Обе сделки закрыты в июле текущего года.

Речь идет о покупке 100% ООО "Компания Броневик" и ООО "Броневик Онлайн", а также 75,5% ООО "Вебинар" и ООО "Вебинар Технологии".

Bronevik основан в 2008 году. Компания предоставляет возможность забронировать отели в России, Белоруссии, Грузии, Узбекистане и других странах.

Webinar основана в 2008 году. Ей принадлежит сервис для онлайн-встреч и совещаний Webinar Meetings, платформа для проведения вебинаров и онлайн-мероприятий Webinar, платформа для организации смешанного обучения сотрудников, клиентов, партнеров и студентов We.Study. Также в состав Webinar входит подразделение COMDI, обеспечивающее проведение крупных виртуальных и гибридных мероприятий на собственной стриминговой платформе. Сервисы Webinar зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории РФ.