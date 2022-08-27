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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:12

ЦБ РФ расширил возможности банков по продаже населению наличных долларов и евро

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Банки могут продавать населению наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля 2022 года в кассы кредитных организаций не только от физлиц, но и из других источников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

"Для граждан ничего не меняется. Они по-прежнему могут покупать наличные доллары и евро, поступившие в кассы банков после 9 апреля 2022 года. Только если раньше для покупки были доступны средства, поступившие от физических лиц, то теперь - и из иных источников. Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающая в кассы банков валюта для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством", - пояснили в Банке России.

О том, что ЦБ увеличивает предложение наличных долларов и евро для физических лиц со стороны банков, со ссылкой на письмо регулятора написали Frank Media.

"Письмо Банка России - это дополнительная настройка уже действующих мер, которая позволяет увеличить предложение наличных долларов и евро на российском рынке (меры действуют до 9 марта 2023 года, как ранее объявлял Банк России)", - сообщили "Интерфаксу" в ЦБ.

Банк России в августе продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода - до 9 марта 2023 года. Так, в частности, до этой даты действуют ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

ЦБ РФ Банк России доллар евро
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