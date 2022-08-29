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Sinopec в I полугодии увеличила чистую прибыль на 10%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Китайская нефтегазовая компания China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) в I полугодии 2022 года увеличила чистую прибыль на 10% в годовом исчислении на фоне высоких цен на нефть и газ.

Чистая прибыль компании в январе-июне составила 43,53 млрд юаней ($6,33 млрд), говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 28%, до 1,58 трлн юаней, на фоне роста цен на нефть и нефтепродукты, а также увеличения объема продаж ряда нефтепродуктов и нефтехимической продукции.

Добыча нефти повысилась на 1,1% - до 139,65 млн тонн, природного газа - на 5,4%, до 613,92 млрд кубометров.

Объемы нефтепереработки снизились на 4,2% и составили 120,76 млн тонн.

Капзатраты компании в первом полугодии составили 64,65 млрд юаней против 57,94 млрд юаней за тот же период годом ранее. Во втором полугодии показатель, как ожидается, составит 133,35 млрд юаней, при этом почти половину от этой суммы планируется потратить на сегмент разведки и добычи.

Sinopec Китай
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