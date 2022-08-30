Расписки EMC подешевели на 7,5% после публикации полугодового отчета

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Депозитарные расписки "Европейского медицинского центра" (EMC) подешевели в начале торгов на "Московской бирже на 7,5% (447,5 рубля за штуку) после публикации финансового отчета компании за I полугодие 2022 года.

Выручка "Европейского медицинского центра" (EMC ) в первом полугодии 2022 года выросла на 3,4%, до 139,8 млн евро, сообщила компания. Скорректированная консолидированная выручка в евро продемонстрировала рост на 4,1%. В рублях скорректированная выручка снизилась на 5% из-за курсовых разниц. Скорректированная EBITDA за I полугодие составила 51,7 млн евро, снизившись год к году на 7,8%. Рентабельность по показателю составила 37% против 41,8% в I полугодии 2021 года.

Количество поликлинических визитов в полугодии упало на 19,5% год к году и составило 238 тысяч. Одновременно средний чек за услуги поликлиники вырос на 15% и составил 300 евро.

Количество госпитализаций в стационар выросло в 1,65 раза, до 13,6 тысячи. Средний чек при этом снизился на 34,6% и оказался на уровне 4 099 евро.

Капзатраты EMC в I полугодии повысились в 4 раза, до 47 млн евро. Четырехкратный рост в компании объяснили инвестициями в приобретение компании "Астра 77", занимающейся поставкой оборудования для медицинских исследований.

В отчетном периоде компания получила чистый убыток в размере 4 млн евро против прибыли годом ранее. EMC пояснила, что убыток - "разовый" и связан с нестабильностью на финансовых рынках, в частности, с ростом курсовых разниц и переоценкой стоимости производных финансовых инструментов, используемых для хеджирования долговых обязательств.

Чистый долг на 30 июня составил 254,4 млн евро против 172 млн евро годом ранее.