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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Рынок акций РФ превысил 2300п по индексу МосБиржи за счет ралли бумаг "Газпрома"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и обвалившейся нефти (Brent упала ниже $100 за баррель), однако индексы МосБиржи и РТС смогли закрепиться выше рубежей 2300 и 1200 пунктов соответственно за счет ралли бумаг "Газпрома" (+7,4%), обновивших максимум с начала июля на новостях о временной остановке транспортировки газа по "Северному потоку" в связи с профилактическими работами.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2306,62 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1212,1 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 4%.

Доллар просел до 59,94 рубля (-0,46 рубля).

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