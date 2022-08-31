Поставки газа из России в Инчукалнское ПХГ сократились в четыре раза

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года Инчукалнское подземное хранилище газа (ПХГ) в Латвии получило 2,7 ТВт.ч газа из России, что в 3,6 раза меньше, чем в январе-июне 2021 года (9,6 ТВт.ч), говорится в отчете Conexus Baltic Grid - оператора латвийской единой системы транспортировки и хранения природного газа.

Сокращение связано с тем, что финансовые расчеты с Россией существенно затруднены, а также с высокой ценой природного газа на мировых рынках, что делает закупку коммерчески невыгодной для торговцев.

При этом поставки газа в Инчукалнское ПХГ с Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) увеличились в 13 раз - до 6,5 ТВт.ч, отмечает Conexus Baltic Grid.