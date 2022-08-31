"НПО автоматики" запустило в серию автопилоты для сельхозтехники

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - АО "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") разработало и начало серийное производство комплектов автопилотов. Получены заказы на изготовление 3 тысяч систем. Об этом сообщил заместитель директора по развитию гражданской продукции НПО Антон Капустин журналистам в среду.

Первый заказ на 30 изделий был поставлен весной.

"В последние годы сельское хозяйство получило большой стимул развития. Государство выделяет большой объем субсидий на приобретение техники, и у аграриев появился большой интерес в системах точного земледелия, так как они поняли значительную пользу от их внедрения. Такие системы позволяют экономить на топливе, на гербицидах, других химреагентах, снижать время ремонта, увеличивать цикл обслуживания и другое", - сказал он.

По данным Капустина, уход западных компаний существенно помог развитию таких продуктов на российском рынке. "По нашим оценкам порядка 90% этого рынка раньше принадлежало зарубежным компаниям. И это однозначно перспективный открывшийся рынок. Сейчас необходимо наращивать производство под новую нишу и занимать ее российскими производителями. Мы, например, на несколько лет уже обеспечены заказами данной техники", - отметил он.

Уникальность разработки уральского предприятия в том, что помимо непосредственного управления всеми параметрами машины система позволяет выполнять функцию автопилота с минимальными конструктивными доработками.

По оценке компании, при существующих мощностях она сможет изготавливать в год порядка 2-3 тыс. единиц такой техники. При необходимости выпуск можно будет увеличить.

Капустин отметил, что НПО на данный момент также прорабатывает вопрос замены отдельных узлов на иностранной технике на свои системы автопилотов. "Это возможно, и такие запросы есть", - уточнил он.

АО "НПО автоматики" – одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.