Минэкономразвития оценило спад ВВП РФ за семь месяцев в 1,1%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В июле 2022 года падение ВВП России, по оценке Минэкономразвития, составило 4,3% в годовом сравнении после снижения на 4,9% в июне, также на 4,3% в мае, на 2,5% в апреле, роста на 1,4% в марте, на 4,2% в феврале и 5,8% в январе, говорится в опубликованном обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

Снижение ВВП за январь-июль 2022 года Минэкономразвития оценило на уровне 1,1%.

"В июле экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добывающей промышленности и динамики в сельском хозяйстве, а также значительным улучшением показателей строительства. Как и месяцем ранее, отмечалась положительная динамика в добыче полезных ископаемых: плюс 0,9% г/г после плюс 1,4% г/г в июне, что обусловлено, прежде всего, позитивными тенденциями в добыче сырой нефти, включая газовый конденсат (плюс 2,9% г/г в июле). В сельском хозяйстве рост выпуска составил плюс 0,8% г/г после плюс 2,1% г/г в мае-июне. Также поддержку экономике оказало увеличение объемов работ в строительстве (плюс 6,6% г/г после плюс 0,1% в июне)", - говорится в обзоре министерства.

В отраслях обрабатывающей промышленности в июле наблюдалось замедление спада (минус 1,1% г/г после минус 4,7% г/г в июне), "главным образом благодаря улучшению динамики экспортно ориентированных отраслей: вышли в положительную область темпы роста выпуска металлургического комплекса и сектора нефтепереработки". Кроме того, сократился спад производства в химическом комплексе (до минус 1,8% г/г в июле после минус 3,7% г/г в июне).

В транспортной отрасли и оптовой торговле сохраняется отрицательная динамика. В июле продолжилось сокращение грузооборота транспорта (минус 5,2% г/г и после минус 5,9% г/г в июне). Снижение объемов оптовой торговли ускорилось до 25,4% г/г после спада на 18,3% г/г в июне.

"По данным Росстата, в июле наметилась тенденция к оживлению потребительского спроса, которая ранее фиксировалась и по оперативным данным. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания, по оценке Минэкономразвития России, замедлил темп снижения до минус 6,3% г/г после минус 6,9% г/г в июне за счет улучшения динамики оборотов розничной торговли и общественного питания", - отмечается в докладе.

Минэкономразвития две недели назад внесло на рассмотрение в бюджетную комиссию проект нового макропрогноза, в котором улучшило ожидания по снижению ВВП в 2022 году до 4,2% с 7,8% в майской редакции.

Действующий прогноз Банка России от конца июля по снижению российской экономики на 2022 год равняется 4-6%.

Прогноз на 2023 год по динамике ВВП Минэкономразвития, наоборот, несколько ухудшило в последней версии проекта прогноза от середины августа - ожидает снижения на 2,7% против снижения на 0,7% в майской версии прогноза. Это также попадает в интервальный июльский прогноз ЦБ на 2023 год, который ожидает снижения экономики в пределах 1-4% в следующем году.

29 августа первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что снижение ВВП в 2022 году может оказаться менее 3%, а в 2023 году менее 1%.

"Общая картина (в экономике - ИФ) сейчас лучше, чем представлялось раньше. Если суммировать все выводы и тенденции, то могу сказать, что в этом году скорее всего общеэкономические итоги, если их мерить динамикой ВВП, у нас спад будет меньше 3% - где-то 2% с небольшим процента. В следующем году есть все шансы ограничить спад 1% и получить минус 0,6-0,8%", - заявил он.