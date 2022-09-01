Рост ВВП Южной Кореи во II квартале замедлился до 2,9%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Во II квартале 2022 года экономика Южной Кореи выросла на 2,9% в годовом исчислении, показали окончательные данные Банка Кореи. По сравнению с первым кварталом 2022 года ВВП страны увеличился на 0,7%.

Обе оценки совпали с предварительными данными.

В предыдущем квартале ВВП Южной Кореи повысился на 3% в годовом выражении и на 0,6% в поквартальном.

Потребительские расходы в апреле-июне увеличились на 2,9%, а не на 3% как было объявлено ранее, на фоне роста затрат на товары с ограниченным сроком пользования (одежда и обувь) и на услуги, включая отдых, рестораны и развлечения. Государственные расходы увеличились на 0,7%, а не на 1,1%, в частности за счет увеличения ассигнований на социальные пособия.

В свою очередь экспорт упал на 3,1%, совпав с предварительной оценкой, после сокращения поставок химической продукции и сырьевых товаров. Объем импорта снизился на 1% (сделанная ранее оценка - минус 0,8%) из-за падения закупок сырой нефти и природного газа.