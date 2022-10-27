ВВП Южной Кореи в III квартале вырос на 3,1%, выше прогноза

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года экономика Южной Кореи выросла на 3,1% в годовом измерении, показали предварительные данные Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,8%, сообщает Trading Economics.

Ко II кварталу 2022 года ВВП страны увеличился на 0,3% при прогнозе о росте на 0,1%.

Во II квартале ВВП Южной Кореи повысился на 2,9% в годовом выражении и на 0,7% в поквартальном.

Потребительские расходы в июле-сентябре увеличились на 1,9% на фоне роста затрат на товары с продолжительным сроком пользования (транспортные средства) и на услуги, включая отдых, рестораны и развлечения. Государственные расходы увеличились на 0,2%.

В свою очередь экспорт вырос на 1% после повышения поставок транспортного оборудования и услуг. Объем импорта поднялся на 5,8% из-за роста закупок сырой нефти и оборудования.