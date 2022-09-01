Оценка роста ВВП Италии во II квартале пересмотрена с повышением - до 1,1%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Экономика Италии во втором квартале 2022 года выросла на 1,1% по сравнению с первым кварталом, показали окончательные данные статистического агентства Istat.

Предварительная оценка заключалась в росте экономики на 1% к предыдущему кварталу. Аналитики пересмотра оценки не ожидали, отмечает Trading Economics.

В первом квартале экономика Италии выросла лишь на 0,1%.

Потребительские расходы в стране в минувшем квартале увеличились на 2,6%, государственные расходы уменьшились на 1,1%, валовые вложения в основной капитал выросли на 1,7%.

Объем итальянского экспорта во втором квартале повысился на 2,5%, импорта - на 3,3%.

В годовом выражении рост экономики Италии замедлился до 4,7% (предварительная оценка - 4,6%) с 6,7% в первом квартале.

Безработица в Италии в июле снизилась до 7,9% с 8% месяцем ранее, опустившись до минимального уровня с апреля 2020 года. Число безработных в стране уменьшилось на 32 тыс. человек, до 1,98 млн.