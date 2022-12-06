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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Istat прогнозирует рост ВВП Италии на 3,9% в 2022 году и на 0,4% - в 2023 году

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Рост экономики Италии резко замедлится в 2023 году из-за высокой инфляции, ослабления активности мировой торговли и ужесточения денежно-кредитной политики, прогнозирует итальянское статистическое агентство Istat.

Объем ВВП Италии увеличится на 3,9% в 2022 году и лишь на 0,4% в 2023 году, ожидает Istat.

Главным двигателем роста в 2023 году, по мнению экспертов агентства, останутся инвестиции бизнеса, тогда как потребительские расходы серьезно ослабнут из-за высокой инфляции.

Экономика Италии в третьем квартале 2022 года выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, однако многие экономисты ожидают, что в октябре-декабре будет зафиксировано снижение ВВП, отмечает Market Watch.

"Сокращение потребительских расходов будет негативно сказываться на динамике ВВП Италии в ближайшие кварталы", - говорится в обзоре аналитика по рынкам Европы Pantheon Macroeconomics Мелани Дебоно.

По прогнозу эксперта, экономика Италии снизится на 0,5% в четвертом квартале 2022 года и на 0,2% в первом квартале 2023 года, что будет означать техническую рецессию.

Istat Италия Мелани Дебоно
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