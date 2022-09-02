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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Инфляция в Южной Корее в августе замедлилась впервые с января

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Южной Корее в августе выросли на 5,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило статистическое управление страны.

В июле показатель увеличился на максимальные за 24 года 6,3%. Инфляция в прошлом месяце замедлилась впервые с января и стала минимальной за последние три месяца.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост потребительских цен в августе на уровне 6,1%.

Замедление подъема цен обусловлено главным образом снижением темпов роста стоимости энергоресурсов и продуктов питания, отмечается в отчете ведомства.

Инфляция в августе превысила 2% - целевой уровень Банка Кореи - по итогам 17 месяцев подряд.

В помесячном выражении потребительские цены в стране снизились на 0,1% после роста на 0,5% в июле.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) поднялись в прошлом месяце на 4% в годовом выражении и на 0,3% за месяц.

Банк Южной Кореи на прошлой неделе значительно увеличил прогноз для инфляции в стране в текущем году - до 5,2% с 4,5% ранее. Кроме того, регулятор повысил базовую ставку на 25 б.п., до 2,5% годовых, после ее подъема на 50 б.п. в июле.

Южная Корея Банк Кореи
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