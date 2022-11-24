Банк Кореи повысил ставку на 25 б.п. до 3,25% годовых

Центробанк понизил прогноз роста ВВП страны на 2023 год с 2,1% до 1,7%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Банк Кореи повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,25% годовых, говорится в сообщении регулятора, опубликованном по итогам заседания в четверг.

Таким образом, центробанк замедлил темп подъема ставки по сравнению с 50 б.п. в октябре. 18 из 20 аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, также ожидали повышения на четверть процентного пункта.

Председатель южнокорейского ЦБ Ри Чанг-йонг заявил в ходе выступления после заседания, что последнее решение о подъеме ставки было принято единогласно, и отметил ослабление рисков, связанных с падением курса южнокорейской воны.

Между тем управляющие Банка Кореи пока не планируют завершать цикл ужесточения монетарной политики. "Совет управляющих считает, что политика повышения для обеспечения ценовой стабильности должна продолжиться, поскольку инфляция остается на высоком уровне", - отмечается в заявлении.

Экономисты также ожидают, что Банк Кореи продолжит повышать ставки. Однако многие прогнозируют, что регулятор сменит курс в 2023 году и пойдет на понижение, чтобы поддержать экономический рост.

В то же время Банк Кореи понизил прогноз роста ВВП на 2023 год до 1,7% с 2,1%, ожидавшихся в августе. Для инфляции прогноз был пересмотрен до 3,6% с 3,7%.

В 2022 году рост южнокорейской экономики по-прежнему ожидается на уровне 2,6%, инфляция - 5,1%.