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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Electrolux уйдет с российского рынка

Шведская компания продаст бизнес местному менеджменту

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Шведская Electrolux AB, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, приняла решение уйти с рынка РФ и продать российский бизнес местному менеджменту, говорится в ее пресс-релизе.

Выделяемая компания продолжит заниматься обслуживанием продукции Electrolux, проданной ранее в России. Сама Electrolux не производит товары в РФ и не будет поставлять свою продукцию российской компании, говорится в ее пресс-релизе.

Свой уход Electrolux объясняет тем, что военная операция России на территории Украины и введенные в отношении РФ санкции "сделали невозможным продолжение бизнеса в стране".

Разовые потери Electrolux в связи с уходом из России составят 350 млн шведских крон ($32,4 млн), что будет учтено в отчетности за третий квартал 2022 года.

В 2021 году на долю России пришлось 4% европейских продаж Electrolux и 1,6% мировых продаж.

В июле об уходе из России объявила дочерняя компания Electrolux - Electrolux Professional, занимающаяся производством профессионального оборудования.

Акции Electrolux стабильны на торгах в Стокгольме в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 41%.

Electrolux
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