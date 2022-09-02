Правительство выделит 9,3 млрд рублей на ликвидацию незаконных свалок

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Правительство в ближайшие три года профинансирует ликвидацию стихийных свалок в 24 регионах страны и выделит на это 9,3 млрд рублей. Как сообщает сайт правительства, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Решение позволит уже в 2022 году начать такую работу в 29 городах 19 российских регионов, среди которых Башкирия, Карелия, Чечня, Забайкальский край, а также Белгородская, Воронежская, Калининградская, Липецкая, Ростовская и Ульяновская области", - говорится в пресс-релизе.

В 2023 году свалками займутся еще в семи городах Брянской, Курганской, Новосибирской, Тверской и Челябинской областей.

В итоге, как ожидают чиновники, к концу 2024 года будет рекультивировано 483,6 га земли под нынешними свалками и улучшится качество жизни более чем 5,2 миллиона человек. Мишустин на заседании правительства говорил, что выделенные средства позволят ликвидировать 40 опасных для окружающей среды свалок в 36 городах.