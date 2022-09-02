"Северсталь" завершила автоматическую конвертацию GDR в акции

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Северсталь" завершило автоматическую конвертацию глобальных депозитарных расписок (GDR) в обыкновенные акции, права на которые учитываются в российских депозитариях. Об этом говорится в сообщении компании.

В августе "Северсталь" направила в депозитарий (Сбербанк ) уведомление о необходимости провести автоматическую конвертацию в обыкновенные акции GDR, права на которые учитываются в российских депозитариях. Для GDR, права на которые учитываются в иностранных депозитариях, возможна принудительная конвертация по заявлению их держателей, которое может быть направлено в Сбербанк не позднее 11 октября 2022 года.

Как сообщалось, GDR "Северстали" 22 августа были исключены из листинга на LSE. Прекращение листинга и программы GDR компания объясняла введением ряда санкционных ограничений" в отношении "Северстали", в связи с чем обслуживание программы GDR в соответствии с депозитарными соглашениями, а также регулярные торговые операции с GDR "больше невозможны".