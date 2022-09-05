Ozon объединит свои банки, устраняя появившееся на фоне санкций "задвоение"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Ozon принял решение реорганизовать банковские "дочки": приобретенный в 2021 году Озон банк присоединят к созданному с нуля Еком банку, следует из данных "Федресурса".

Решение принято 1 сентября единственным участником Еком банка. Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", оба банка принадлежат компании "Интернет Логистика", конечным бенефициаром которой является Ozon Holdings.

Еком банк станет правопреемником всех прав и обязанностей Озон банка. Предполагаемый срок присоединения - декабрь 2022 года, но он может быть изменен в ходе реализации процедуры реорганизации.

"Мы решили реорганизовать структуру наших банковских активов - у объединенного банка Ozon будут все преимущества универсальной лицензии (есть у Еком банка) в сочетании с узнаваемым брендом маркетплейса", - прокомментировали "Интерфаксу" решение в пресс-службе Ozon.

Источник, близкий к компании, пояснил агентству, что с точки зрения банковского регулирования нельзя просто переименовать банк, поэтому реорганизация выглядит самым логичным способом продолжить использование бренда.

Компания стала собственником двух кредитных организаций весной этого года, после того как Озон банк попал в санкционный список Минфина США как лицо, связанное с другим его фигурантом - Совкомбанком, у которого в свое время и был приобретен банк. Ozon обратился в OFAC для исключения кредитной организации из SDN List, в конце марте санкции были сняты. А за время, пока американское ведомство рассматривало апелляцию, Ozon учредил новую "дочку" - Еком банк.

Объясняя появление в структуре группы сразу двух банков, компания указывала, что Озон банк работает на базовой лицензии, поэтому имеет ряд ограничений с точки зрения запуска сложных финансовых продуктов. Наличие Еком банка, получившего универсальную лицензию ЦБ, позволит запускать более широкий спектр сервисов для B2C и B2B-клиентов, заявляли тогда в пресс-службе Ozon.

На 30 июня электронным кошельком Ozon.Account или картой Ozon.Card для совершения покупок на платформе пользовались более 5,7 млн активных покупателей.