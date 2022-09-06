Х5 вернется к выплатам дивидендов после снятия санкционных ограничений

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - X5 Group планирует вернуться к практике выплат дивидендов, "как только санкционные ограничения будут сняты", заявила президент компании Екатерина Лобачева.

"Дивиденды мы пока выплатить, к сожалению, не можем. Как у компании, зарегистрированной в Нидерландах, и компании с большим количеством миноритарных акционеров – западных фондов, у нас пока нет возможности довести выплаты до каждого акционера, поэтому в целях соблюдения их прав и интересов пока дивиденды выплачивать не будем. При этом у компании достаточный денежный поток и достаточно чистой прибыли, и как только санкционные ограничения будут сняты, мы планируем вернуться к выплатам", - сообщила она в интервью "Интерфаксу".

Как сообщалось, в марте набсовет ритейлера рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, "учитывая текущие сложные рыночные условия и необходимость направить все ресурсы на поддержку текущей деятельности Х5".

Х5 утвердила дивидендную политику в сентябре 2017 года и впервые выплатила дивиденды по итогам 2017 года – 21,59 млрд рублей (79,5 рубля на GDR). Дивиденды за 2018 год составили 25 млрд рублей (92,06 рубля на GDR), за 2019 год – 30 млрд рублей (110,47 рубля на GDR).

В ноябре 2020 года набсовет Х5 утвердил корректировку дивидендной политики, которая предполагала выплаты дважды в год "в целях более регулярного распределения дивидендного потока". Новой базой для расчета дивидендов стал денежный поток (ранее выплаты были привязаны к чистой прибыли - минимум 25%). Коэффициент чистый долг/EBITDA ниже 2,0х (по IAS 17) остался пороговым значением для выплаты дивидендов.

Впервые промежуточные дивиденды Х5 выплатила по итогам девяти месяцев 2020 года - в сумме 20 млрд рублей. Финальные дивиденды за 2020 год составили 30 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев 2021 года дивиденды Х5 составили 20 млрд рублей (73,65 рубля на GDR).

X5 Retail (MOEX: FIVE) Group - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Крупнейшим акционером компании является структура "Альфа-групп" CTF Holdings S.A (47,86%). Чистая прибыль Х5 по итогам первого полугодия 2022 года выросла на 20,4%, до 30,46 млрд рублей.