Рынок акций РФ во вторник снизился после семидневного роста

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз вместе с нефтью в рамках фиксации прибыли игроками, а также на фоне известий о допуске с 12 сентября к торгам на Мосбирже нерезидентов из "дружественных" стран; индекс МосБиржи откатился в район 2425 пунктов после семидневного роста, при этом лидерами снижения выступили бумаги Polymetal.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2425,33 пункта (-2,5%, в течение торгов индекс проваливался в район 2383 пунктов), индекс РТС - 1252,47 пункта (-2,7%). Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 5,7%.

Доллар подрос до 61 рубля (+0,13 рубля).

Кроме Polymetal подешевели расписки OZON (-5,2%), акции "Сургутнефтегаза" (-4,1% и -1,9% "префы"), АФК "Система" (-4,1%), "ММК" (-4%), НЛМК (-3,9%), "Яндекса" (-3,9%), ВТБ (-3,7%), ПАО "Полюс" (-3,2%), расписки TCS Group (-3%), бумаги "Татнефти" (-2,8%), "НОВАТЭКа" (-2,8%), Сбербанка (-2,7% и -3,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-2,4%), "Роснефти" (-2,4%), UC Rusal (-2,4%), "Норникеля" (-2,3%), "Аэрофлота" (-2,1%), "Интер РАО" (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,7%), "Газпрома" (-1,6%), МТС (-1,6%), "Магнита" (-1,6%), "Северстали" (-1,3%), "Газпром нефти" (-0,9%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,4%).

В России проходит Восточный экономический форум, новости с которого оказывают влияние на расстановку сил игроков.

ВТБ в июле-августе показал положительный финансовый результат, но в целом за 2022 год отразит убытки, заявил глава банка Андрей Костин журналистам в кулуарах ВЭФ-2022. По его словам, они могут превысить потери 2009 года, когда у ВТБ был чистый убыток по МСФО в размере $2 млрд (по курсу на тот момент - ИФ; 59,6 млрд рублей). "В следующем году мы считаем, что можем выйти на прибыль", - добавил Костин.

Бумаги ВТБ подверглись распродажам на фоне заявлений главы банка Костина о том, что убытки в I полугодии превысили убытки за весь кризисный 2009 год. Однако уже в июле и августе банк вернулся к прибыльности, поэтому менеджмент ВТБ рассчитывает на положительные третий и четвертый кварталы.

"АЛРОСА" подтвердила ориентир по производству на этот год в размере 34-35 млн карат, в 2023 году компания планирует добыть столько же, заявил глава компании Сергей Иванов "Интерфаксу" в кулуарах ВЭФ-2022. Отвечая на вопрос о динамике продаж, он отметил, что "хороший спрос на российские алмазы как был, так и остается", хотя некоторые изменения в клиентской базе произошли.

X5 Group, крупнейший в РФ ритейлер по объемам выручки, планирует в 2022 году открыть более 1,8 тыс. магазинов (gross, без учета закрытий), сообщила в интервью "Интерфаксу" президент Х5 Екатерина Лобачева. По ее словам, X5 Group планирует вернуться к практике выплат дивидендов, "как только санкционные ограничения будут сняты". "Как у компании, зарегистрированной в Нидерландах, и компании с большим количеством миноритарных акционеров - западных фондов, у нас пока нет возможности довести выплаты до каждого акционера, поэтому в целях соблюдения их прав и интересов пока дивиденды выплачивать не будем. При этом у компании достаточный денежный поток и достаточно чистой прибыли, и как только санкционные ограничения будут сняты, мы планируем вернуться к выплатам", - сообщила она в интервью "Интерфаксу".

Как сообщалось, в марте набсовет ритейлера рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, "учитывая текущие сложные рыночные условия и необходимость направить все ресурсы на поддержку текущей деятельности Х5". По итогам девяти месяцев 2021 года дивиденды Х5 составили 20 млрд рублей (73,65 рубля на GDR). Чистая прибыль Х5 по итогам первого полугодия 2022 года выросла на 20,4%, до 30,46 млрд рублей.

Давление на акции "Полюса" оказали новости о рекомендации совета директоров компании не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год. Годовое собрание акционеров рассмотрит вопрос о дивидендах 30 сентября. В собрании примут участие акционеры по данным реестра на 7 сентября текущего года. Бумаги "Полюса" достаточно уверенно росли в первой половине дня, но затем упали после решения совета директоров рекомендовать не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год.

Акции Polymetal после попыток развить недавнее повышение перешли к коррекции, столкнувшись с сопротивлением в районе 430 руб.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил во вторник, что ВВП РФ в 2022 году может снизиться на 2,9%, прогноз снижения ВВП в 2023 году составляет 0,9%. При этом экономика РФ в базовом сценарии прогноза выходит на траекторию 3%-го роста с 2024 года, а к 2030 году рост может составить 17% к 2021 году, сообщил министр.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рынок акций РФ к закрытию частично нивелировал провал, произошедший в середине торгов из-за новости о том, что Мосбиржа с 12 сентября предоставит доступ к рынку акций клиентам-нерезидентам из "дружественных" стран. Это возродило опасения, что многие из таких инвесторов будут продавать российские акции, а это создаст ощутимый навес предложения, который будет оказывать серьезное давление на котировки.

Дополнительное давление на рублевые активы оказало снижение нефтяных цен - несмотря на сигнал от ОПЕК+ о решимости поддержки высоких цен на сырье. Опасения экономических проблем, способных ударить по глобальному сырьевому спросу, перевешивают поддержку со стороны крупнейших нефтепроизводителей, а также геополитические риски. На внешних фондовых площадках сохраняется неопределенность относительно монетарной политики крупнейших центробанков, которые могут продолжить ее агрессивное ужесточение для борьбы с высокой инфляцией, что лишь ухудшит долгосрочные перспективы экономики.

Ближайшая поддержка у индекса МосБиржи находится на минимуме прошлой среды 2368 пунктов, откуда состоялся "гэп" вверх на новостях о рекомендациях по дивидендам "Газпрома". В случае ухудшения ситуации на мировых рынках, особенно на сырьевом, индекс может уже в ближайшие сессии проверить этот уровень на прочность, считает Бабин.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, коррекция на российском фондовом рынке во вторник углубилась, распродажи усилились после заявления ЦБ РФ о введении с 1 октября и до конца текущего года постепенных ограничений для неквалифицированных инвесторов на владение ценными бумагами эмитентов из "недружественных" стран. С 1 октября доля таких бумаг должна будет составлять не более 15%, а с 1 ноября ее необходимо уменьшить до 10%. Более того, с 2023 года Банк России запрещает "неквалам" покупку биржевых инструментов, эмитированных компаниями из недружественных стран. В результате в число аутсайдеров на новостях от ЦБ РФ вошли акции СПБ Биржи (-7,5%), где торгуется много бумаг эмитентов из "недружественных" стран.

На падающем рынке в лидерах роста выступили акции "Русснефти" (+20,5%), которая во вторник закрыла реестр для участия в повторном годовом собрании акционеров. Более скромную позитивную динамику на новостях о готовящейся масштабной программе развития Дальнего Востока, которую обсуждают на ВЭФ, показали бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+7,4%).

Движение индекса МосБиржи в ходе сессии 7 сентября ожидается в коридоре 2350-2450 пунктов, полагает Мильчакова.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также отмечает, что многодневный рост привел к заметной перекупленности российских акций. Плюс к этому, близость сильной психологической отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи сдержала активность покупателей.

Впрочем, по оценке главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, индекс МосБиржи частично сбросил свою перекупленность, вернувшись к июньским пикам - в район 2430 пунктов.

Индекс МосБиржи может в ближайшие дни локально опуститься к отметке 2400 пунктов. Явных драйверов к росту отечественного рынка акций не наблюдается, технически индекс выглядит перекупленным, считает Жильников.

Европейские индексы пытаются расти, однако говорить о возрождении оптимизма преждевременно. Статистика продолжает ухудшаться, а энергетический кризис только набирает обороты. Промышленные заказы в Германии упали на 1,1% за июль, снижение продолжается уже шестой месяц подряд. На нефтяном рынке обсуждают сигналы из ОПЕК+, где, вероятно, пытаются защитить уровень цены в районе $90 за баррель Brent. Впрочем, некоторые аналитики полагают, что участникам соглашения придется защищать уровень $50 за баррель в случае глобальной рецессии. То есть масштабные программы стимулирования, которые размывали ценность фиатных валют, не должны были, по определению, привести к росту цен на ресурсы, отмечает Кочетков.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,02%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,2-0,9%), в США динамика смешанная (индексы изменились в пределах 0,1%).

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) намерен понизить норму обязательных резервов (RRR) для банков на 200 пунктов, до 6%, начиная с 15 сентября, говорится в сообщении регулятора. Решение принято на фоне падения китайского юаня до минимального значения за два года, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке цена Brent во вторник снизилась на фоне новых карантинных ограничений в Китае, днем ранее цены выросли на решении ОПЕК+ о незначительном сокращении добычи нефти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $93,51 за баррель (-2,3% и +2,9% в понедельник), октябрьская цена WTI - $87,41 за баррель (+0,6% к уровню пятницы).

Расширение карантинных ограничений в Китае усиливает опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в КНР. Помимо Чэнду, столицы провинции Сычуань, локдаун был введен в городе Гуйян с населением в 6 млн человек, находящемся в провинции Гуйчжоу.

Министры стран ОПЕК+ в понедельник приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки по отношению к сентябрю.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже упали акции "Росгосстраха" (-8,8%), ПАО "СПБ Биржа" (-7,5%), "МГТС" (-5,2% и -4,2% "префы"), ПАО "Завод им. Лихачева" (-4,9%), ПАО "Русская аквакультура" (-4,8%), "Иркута" (-4,7%), расписки Fix Price (-4,6%), X5 Retail (-4,6%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-4,1%).

Лидерами роста, кроме "Русснефти", выступили "префы" ТКЗ "Красный Котельщик" (+16,9%), акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+7,4%), ПАО "Русолово" (+6,3%), ПАО "Фармсинтез" (+2,2%), ПАО "Группа Позитив" (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,4 млрд рублей (из них 12,72 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 11,99 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,96 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

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