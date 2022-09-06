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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

ВТБ в июле-августе вышел на прибыль, но по итогам 2022 года покажет убытки

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ в июле-августе показал положительный финансовый результат, но в целом за 2022 год отразит убытки, сообщил глава банка Андрей Костин журналистам в кулуарах ВЭФ-2022.

"С июля у нас пошла работа в прибыль, июль и август были прибыльными, надеемся, что третий и четвертый квартал в целом будут позитивными с точки зрения операционной работы. Но, конечно, первое полугодие означало существенные убытки. Я думаю, убытки превысят убытки 2009 года, когда у нас $2 млрд был чистый убыток (по курсу на тот момент - ИФ)", - сказал он.

ВТБ в кризисном 2009 году получил чистый убыток по МСФО в размере 59,6 млрд рублей.

"В следующем году мы считаем, что можем выйти на прибыль", - добавил он.

ВТБ Андрей Костин
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