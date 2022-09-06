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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Сбербанк начинает предоставлять кредиты в юанях

Сбербанк начинает предоставлять кредиты в юанях
Фото: Yuriko Nakao/Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк начинает предоставлять кредиты в юанях, сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы сейчас уже начинаем кредитование в юанях и видим на это достаточно большой спрос", - сказал Ведяхин.

Он отметил, что банк также работает с индийской рупией, но пока спрос на кредиты в этой валюте не очень большой.

"Мы активно работаем с индийской рупией, но пока что нет активного спроса на кредиты в индийской рупии, но если он появится, мы тоже готовы предоставлять", - заявил первый зампред банка.

По его словам, это основные две валюты, на работе с которыми сейчас в основном сфокусирован Сбербанк.

Сбербанк Александр Ведяхин ВЭФ
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