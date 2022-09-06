Нефть Brent подешевела до $93 за баррель

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонной марки Brent резко ускорили снижение во вторник на опасениях по поводу глобального спроса на топливо.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:52 подешевели на $2,71 (2,83%) - до $93,03 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,16 (0,18%) - до $86,71 за баррель

Негативным фактором для нефтяного рынка во вторник стали новости о расширении карантинных ограничений в Китае, усиливающие опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в КНР. Помимо Чэнду, столицы провинции Сычуань, локдаун был введен в городе Гуйян с населением в 6 млн человек, находящемся в провинции Гуйчжоу.

В понедельник Brent подскочила в цене на 2,9% на новости, что министры стран ОПЕК+ приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю. Основные торги WTI в понедельник не проводились в связи с праздником в США.