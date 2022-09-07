"Роснефть" договорилась с Улан-Батором по строительству трубопровода в КНР через Монголию

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - "Роснефть" достигла конкретных договоренностей с Улан-Батором по строительству трубопровода в Китай через Монголию, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас мы говорим о возможной реализации крупного инфраструктурного проекта, имеется в виду поставка российского газа в Китай через территорию Монголии", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун Эрдэнэ.

"Только что, вот час назад, руководитель компании "Роснефть" докладывал мне о том, что в результате его рабочей поездки в Монголию были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по этому направлению, насколько мне известно, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефти, нефтепродуктов", - отметил Путин.